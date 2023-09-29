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Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото

Американские политики уделяют чрезмерно много внимания Украине, но не решают проблему на границе с Мексикой, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X.«”Почему так много американских политиков из обеих партий в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?” — возмутился он.

Ранее Маск провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, чтобы рассказать аудитории о ситуации с мигрантами. Он заснял десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы.

Основатель SpaceX призвал разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов.

Взято отсюда
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