МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем - ГОРНЯК22

Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото

Министр иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияд аль-Малики сообщил РИА Новости, что сомневается в возможности Саудовской Аравии содействовать восстановлению мирных переговоров с Израилем.

“Я не думаю… что саудовцы могут содействовать восстановлению переговоров между Израилем и Палестиной”, – сказал аль-Малики на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом он подчеркнул, что Эр-Рияд “отстаивает права” палестинцев.

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