МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем - ГОРНЯК22

МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
Министр иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияд аль-Малики сообщил РИА Новости, что сомневается в возможности Саудовской Аравии содействовать восстановлению мирных переговоров с Израилем.
“Я не думаю… что саудовцы могут содействовать восстановлению переговоров между Израилем и Палестиной”, – сказал аль-Малики на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
При этом он подчеркнул, что Эр-Рияд “отстаивает права” палестинцев.
Взято отсюда
Источник