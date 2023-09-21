Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем - ГОРНЯК22
21.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Такой день. Барнаулец, пытавшийся отравить военных, и рост зарплат госслужащих
Мир
МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем
Мир
Президент Палестины планирует посетить Россию
Мир
Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем
Общество
Машины на российских номерах не пытаются въехать в Эстонию после запрета
Общество
Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай999 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество280 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем

ГОРНЯК2201 mins

Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото

Министр иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияд аль-Малики сообщил РИА Новости, что сомневается в возможности Саудовской Аравии содействовать восстановлению мирных переговоров с Израилем.

“Я не думаю… что саудовцы могут содействовать восстановлению переговоров между Израилем и Палестиной”, – сказал аль-Малики на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом он подчеркнул, что Эр-Рияд “отстаивает права” палестинцев.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости