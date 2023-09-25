МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау . Архивное фото

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела республики.«

"Последние заявления канцлера Германии Олафа Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, составляющие основу добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей, заявленные правительством Федеративной Республики Германия в договоре с Польшей от 1991 года", — написал он в соцсети X.

Дипломат обратил внимание, что полномочия немецкого канцлера не касаются продолжающихся в Польше разбирательств.

Накануне Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне коррупционного скандала с выдачей польскими загранпредставительствами шенгенских виз.

“Заявления по этому вопросу указывают на попытку вмешательства во внутренние вопросы польского государства и продолжающуюся предвыборную кампанию”, — заявил Рау.

Министр призвал главу правительства ФРГ уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб отношениям стран.

В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Варшаве с требованием прокомментировать информацию, согласно которой польские власти долгое время выдавали визы за взятки.

В Польше начали расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении нескольких сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.

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