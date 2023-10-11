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На западе Афганистана произошло новое землетрясение

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вид на город Герат в Афганистане. Архивное фото

Еще одно землетрясение магнитудой 5,0 произошло на западе Афганистана в провинции Герат, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 28 километрах к северо-западу от Герата в 00.52 по времени UTC (3.52 мск).

Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее в среду европейские сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 6,3 в той же провинции на западе Афганистана.

Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 7 октября. По данным провинциального управления министерства по борьбе со стихийными бедствиями, его жертвами стали более 2,4 тысячи человек.

новости горняк
Взято отсюда
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