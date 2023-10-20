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Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото

Большинство американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС, следует из опроса телеканала CBS. «”Как показал опрос CBS News, большинство американцев говорят, что не одобряют политику Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС”, – сообщает телеканал.

Как свидетельствуют данные опроса, 56% респондентов не одобряют политику Байдена в отношении эскалации на Ближнем Востоке, при этом среди избирателей-республиканцев уровень неодобрения достигает 72%.

При ответе на вопрос о том, нужно ли США отправлять Израилю военную помощь, мнения опрошенных разделились. Тогда как большинство сторонников Республиканской партии поддерживают этот шаг, больше половины (53%) демократов высказываются против такой помощи.

На вопрос о необходимости отправки гуманитарной помощи США в сектор Газа подавляющее большинство демократов отвечают утвердительно (70%), тогда как большинство республиканцев (59%) настроены против этой меры.

Опрос проводился среди 1878 взрослых жителей США в период с 16 по 19 октября. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта, сообщает CBS.

новости Алтайский
Взято отсюда
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