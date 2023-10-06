Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса, пишут СМИ

Кевин Маккарти. Архивное фото

Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей США, опроверг информацию о своем уходе в отставку из конгресса, передает KGET.

Ранее в пятницу издание Politico со ссылкой на источники писало, что Маккарти может досрочно покинуть Палату представителей США.

“Маккарти подтвердил, что не уходит из конгресса, несмотря на слухи”, – пишет KGET.

Кроме того, Маккарти в комментарии СМИ отметил, что планирует доработать до конца срока, а потом переизбираться.

На текущей неделе Палата представителей отправила Маккарти в отставку. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом “секретную сделку” о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца.

Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.

Взято отсюда

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