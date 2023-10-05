Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото

Просьбы Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.«

"Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть. Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор", — написал Макгрегор.

Дуглас Макгрегор неоднократно высказывался против финансирования Киева и отправки военной техники.

В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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