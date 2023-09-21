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Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем - ГОРНЯК22
21.09.2023

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Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем

ГОРНЯК2201 mins

Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото

Палестина считает, что ООН должна сыграть более активную роль в вопросе урегулирования ее многолетнего конфликта с Израилем, однако этого пока не происходит, заявил РИА Новости глава внешнеполитического ведомства арабской страны Рияд аль-Малики.

“Они должны делать больше, однако, к сожалению, они делают недостаточно”, – сказал аль-Малики на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Затрагивая вопрос возможной встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, он отметил, что на данный момент такие контакты не запланированы. При этом министр выразил надежду, что его встреча с Лавровым все же состоится до отъезда палестинской делегации, который назначен на послеобеденное время в четверг.

Взято отсюда
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