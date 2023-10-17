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Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заседание СБ ООН. Архивное фото

Китай глубоко сожалеет, что СБ ООН не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

“Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что Совет не смог достичь согласия по проекту этой резолюции. Гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Защита мирных граждан должна быть приоритетом для всех сторон”, – сказал Чжан Цзюнь.

СБ ООН не принял в понедельник проект гуманитарной резолюции России по Газе и Израилю о прекращении огня. В документе говорилось, что “Совет Безопасности ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня”. Резолюция не набрала необходимых девяти голосов. За документ проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались.

новости Локтевский
Взято отсюда
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