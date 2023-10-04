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Пелоси выселили из кабинета после отставки Маккарти, сообщили СМИ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Нэнси Пелоси. Архивное фото

Бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси выселили из кабинета после отставки с поста Кевина Маккарти, сообщает газета Politico. «”Исполняющий обязанности спикера Патрик Макгенри электронным письмом уведомил Пелоси о необходимости покинуть свой укромный офис в Капитолии”, – сообщает издание.

Выселяют Пелоси уже в среду, а помещение отдадут для использования офису спикера, говорится в сообщении. Как отмечает издание, только у некоторых членов палаты представителей есть дополнительные помещения подобного типа в Капитолии, традиционно законодатели пользуются офисами в сенатском крыле здания.

Пелоси была спикером палаты представителей до января 2023 года, ее сменил Маккарти, которого отправили в отставку 3 октября. Оба сохранили за собой должности членов палаты представителей.

После голосования по вопросу отставки Маккарти палата ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера ожидаются в следующую среду. Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Макгенри.

Маккарти стал первым спикером палаты представителей, которого отправили в отставку. Он заявил, что не намерен претендовать на этот пост на новых выборах. Как отмечают американские СМИ, явных фаворитов на должность нет. Один из конгессменов даже предложил выбрать спикером бывшего президента Дональда Трампа. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.

Взято отсюда
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