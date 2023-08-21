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Первый после пандемии COVID рейс из КНДР в Китай отменили

редактор01 mins

Самолет Ту-204-300 северокорейской авиакомпании Air Koryo. Архивное фото

Первый после ослабления введенных КНДР из-за пандемии коронавируса ограничений рейс северокорейской авиакомпании Air Koryo, который должен был прибыть в понедельник из Пхеньяна в китайский Пекин, отменен, следует из данных онлайн-табло пекинского аэропорта “Шоуду”.

Рейс JS151 должен был приземлиться во втором терминале аэропорта “Шоуду” в 9.50 по пекинскому времени (4.50 мск). Обратный рейс JS152, согласно расписанию, должен был вылететь в Пхеньян в 13.05 по пекинскому времени (8.05 мск) также из второго терминала.

На момент, когда рейс из Пхеньяна в Пекин уже должен был приземлиться, в онлайн-табло не было никакой информации о его статусе. На данный момент оба рейса значатся отмененными.

Причина отмены рейса не уточняется.

Ранее в СМИ появились сообщения, что КНДР готовится возобновить прямое авиасообщение с Пекином, однако официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге 18 августа заявил, что не обладает информацией, которую мог бы предоставить по этому вопросу.

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