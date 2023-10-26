Полиция штата Мэн не имеет точных данных о числе жертв стрельбы в Льюистоне

Американский полицейский. Архивное фото

Представитель полиции штата Мэн Майкл Саушак заявил, что не располагает точным количеством жертв массовой стрельбы в американском городе Льюистон.«”У меня нет официальных цифр”, – заявил представитель полиции штата, отвечая на вопрос о количестве жертв. Трансляция проводилась телеканалом NBC News.

Как отмечает Саушак, полиция установила причастность Роберта Карда к массовой стрельбе в Льюистоне, однако пока не готова определить его как подозреваемого.

Ранее телеканал ABC News сообщал, что Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.

Ранее полиция Льюистона заявляла, что подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард по-прежнему вооружен и опасен. Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований.

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.

город Горняк

Взято отсюда

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