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“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

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“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Владимир Зеленский. Архивное фото

Владимир Зеленский может шантажировать Джо Байдена по вопросу дальнейших поставок оружия Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.«”Вы знаете, Украина, вероятно, шантажирует Байдена, чтобы он продолжал оказывать помощь. И очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский — полный болван”, — сказал он.

По мнению эксперта, Украине придется согласиться на мирное урегулирование конфликта в течение нескольких недель, если США перестанут помогать Киеву.

“И даже быстрее, если помощь прекратят оказывать и страны НАТО. Украина будет вынуждена заключить мир в течение одной-двух недель, если все западные страны прекратят помощь”, — добавил Пайн.

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

новости Алтайский
Взято отсюда
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