03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Единственный способ для Украины избежать гибели — спровоцировать Россию и вовлечь тем самым в конфликт НАТО, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Rock FOXX.

“Будь это специальная операция или война, результат будет один гибель Украины. Этого могло не быть, но все к этому идет <…>. Единственным способом, по расчетам украинцев, изменить ситуацию это провоцировать Россию, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вступить в конфликт”, — заявил эксперт.

По мнению Риттера, для достижения этой цели киевский режим будет стараться бить по южным регионам России с целью вызвать неадекватную реакцию со стороны Москвы.«

"Россия побеждает в этой войне и победит в ней. Единственное, чем Россия может поменять этот исход — это спровоцировать изменение баланса сил, задействованных в конфликте. И один из способов добиться этого — втянуть НАТО", — отметил аналитик.

НАТО, по мнению Риттера, не сделает этого до тех пор, пока не увидит в действиях России оправдания для такого шага. Москве же, по словам эксперта, нужно лишь “позволить тонущему утонуть”, проявляя выдержку и терпение, что является показателем высшей степени компетентности руководства страны.

“Глядя на то, как Россия ответила другим странам на санкции, какой путь она проделала с начала СВО до того момента, где она сейчас, я не вижу некомпетентности. Я вижу высшую компетентность. Я вижу лидера с видением и планом действий”, — заключил эксперт.

Как отмечали ранее в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости