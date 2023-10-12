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Посол Израиля не верит, что соседние страны хотят обострить конфликт

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Израильские военные в Сдероте. Архивное фото

Израиль не считает, что соседние с ним страны хотят обострить палестино-израильский конфликт, но ряд группировок пытается действовать под шумок, заявил в интервью РИА Новости израильский посол в России Александр Бен Цви. «”Вокруг Израиля довольно много различных группировок, которые солидарны с ХАМАС и стараются обострить ситуацию. Были ответные шаги с нашей стороны. Я не думаю, что есть страны, которые хотят обострять конфликт. Не думаю, что Ливан или Сирия этого хотят, это не в их интересах, потому что проблемы лягут на плечи правительств – наши ответные удары невыгодны для этих стран”, – сказал посол.

При этом он подчеркнул, что “есть группировки, которые, что называется, “под шумок” стараются обострить ситуацию”.

“Пока все под контролем. Надеюсь, ничего такого не будет, и, в любом случае, это было бы очень глупо, потому что ничего хорошего из этого не получится. Мы готовы к любым таким атакам и всегда будем отвечать на них”, – заключил он.

Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1100.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

горняк
Взято отсюда
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