Постпред Израиля заявил, что у ООН не осталось “ни грамма” легитимности

Флаг ООН. Архивное фото

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, комментируя принятие арабской резолюции Генассамблеи, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА, что у Организации Объединенных Наций больше не осталось ни грамма легитимности.

Ранее резолюция, проект которой подготовили Иордания и еще более 40 стран, была принята Генассамблеей ООН, за проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались.

“Мы все стали свидетелями, что у ООН больше нет ни грамма легитимности или актуальности. Эта организация была создана с целью предотвращения зверств. Спектакль, который мы только что видели, доказывает, что ООН привержена, к сожалению, не предотвращению, а обеспечению дальнейших зверств”, – сказал Эрдан.

По его словам, Израиль только что пережил крупнейшую резню со времен холокоста.

“А теперь, согласно большинству в так называемой семье стран, у Израиля нет права защищать себя. Переговоров или дискуссий не будет. Мы не будем сидеть сложа руки и не дадим им перевооружиться и совершить подобные зверства вновь. Мы не будем, как не поступило бы ни одно государство – член ООН”, – заявил Эрдан.

Постпред добавил, что у Израиля есть право защищать себя, а реализация этого права – обеспечение того, чтобы такие зверства не повторились.

“Единственный путь к этому – уничтожение террористического потенциала ХАМАС”, – заключил он.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции “Потоп Аль-Аксы”. После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН “двугосударственной” формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

город Горняк

Взято отсюда

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