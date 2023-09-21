Президент Палестины планирует посетить Россию - ГОРНЯК22

Махмуд Аббас . Архивное фото

Президент Палестины Махмуд Аббас рассчитывает до конца текущего года посетить Россию, заявил РИА Новости глава внешнеполитического ведомства арабской страны Рияд аль-Малики.

“В любом случае, вскоре готовится визит моего президента в РФ”, – сказал аль-Малики на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он утвердительно ответил на дополнительный вопрос о том, ожидается ли данная поездка в текущем году, однако отказался раскрыть дополнительные детали.

При этом министр сообщил, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

“Мой визит планировался на прошлый месяц, однако из-за изменений в графике Лаврова мы решили перенести его на период после проведения Генассамблеи ООН. Ожидается множество встреч между должностными лицами РФ и Палестины. Однако визит также готовится… Думаю, мы согласуем дату, которая будет удобна обеим сторонам. На мой взгляд, нам это удастся”, – добавил в заключение глава МИД Палестины.

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