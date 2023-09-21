Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Президент Палестины планирует посетить Россию - ГОРНЯК22
21.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Такой день. Барнаулец, пытавшийся отравить военных, и рост зарплат госслужащих
Мир
МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем
Мир
Президент Палестины планирует посетить Россию
Мир
Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем
Общество
Машины на российских номерах не пытаются въехать в Эстонию после запрета
Общество
Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай999 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество280 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

Президент Палестины планирует посетить Россию

ГОРНЯК2201 mins

Махмуд Аббас . Архивное фото

Президент Палестины Махмуд Аббас рассчитывает до конца текущего года посетить Россию, заявил РИА Новости глава внешнеполитического ведомства арабской страны Рияд аль-Малики.

“В любом случае, вскоре готовится визит моего президента в РФ”, – сказал аль-Малики на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он утвердительно ответил на дополнительный вопрос о том, ожидается ли данная поездка в текущем году, однако отказался раскрыть дополнительные детали.

При этом министр сообщил, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

“Мой визит планировался на прошлый месяц, однако из-за изменений в графике Лаврова мы решили перенести его на период после проведения Генассамблеи ООН. Ожидается множество встреч между должностными лицами РФ и Палестины. Однако визит также готовится… Думаю, мы согласуем дату, которая будет удобна обеим сторонам. На мой взгляд, нам это удастся”, – добавил в заключение глава МИД Палестины.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости