Признание ГУР Украины о ситуации на фронте разозлило американцев

Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото

Читателей Newsweek возмутили слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о способности американских танков Abrams повлиять на ситуацию на фронте.

Буданов в интервью порталу Warzone 23 сентября заявил, что обещанные Киеву танки Abrams должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут. В комментариях возмутились, что Киев продолжают требовать новую технику, признавая ее неэффективность на украинском театре военных действий.

“Украинский генерал предупредил, что они могут быть быстро уничтожены, если не будут развернуты должным образом. Поправка: они могут быть уничтожены, если вообще будут развернуты”, — написали в комментариях.

“Leopard уже горят. Ждем Abrams. Пусть только американцы в них сядут, а то украинцы скоро закончатся”, — добавил читатель.

“Abrams не повлияют на ход событий, их неправильное развертывание — пустая трата денег. Украинцы уже загнали Leopard II на минные поля”, — возмутился другой.

“Русские демонстрируют, что западное оружие – это разводилово”, — поделился своим мнением пользователь.

“Две роты Abrams будут иметь нулевое стратегическое значение. Это всего лишь символический жест… Однако расходы лягут на плечи американских налогоплательщиков”, — резюмировал читатель.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams. По данным СМИ, первая партия будет состоять из десяти машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, ведомство анонсировало, что они будут доставлены к моменту поставки танков Abrams.

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