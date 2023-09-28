Московский Кремль. Архивное фото

США глубоко просчитались, решив наложить на Россию санкции, и оттолкнули от себя весь мир своей политикой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.«

"Мы думали, что сможем победить русских. <…> Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени ­­— и это был просчет", — признал эксперт.

По его словам, Вашингтон “любит санкции”, и когда США решили вмешаться в украинский конфликт, под их рестрикциями “уже находилось полмира”.«”Но если внимательно изучить историю санкций, то обычно они не работают и с такими странами, как Россия, ограничения вряд ли эффективны. <…> США ведут себя настолько неуклюже, что отталкивают от себя страны по всему миру. <…> Они должны соблюдать свои же правила”, — считает Миршаймер.

В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

Взято отсюда

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