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Путин заявил, что Китай ничего не навязывает другим

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Особенность выстраивания председателем КНР Си Цзиньпином своих отношений с другими состоит в том, что никто никому ничего не навязывает, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

“Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими – никто ничего никому не навязывает и не заставляет. Только предоставляются возможности и ищутся компромиссы”, – сказал Путин.

По словам президента, “это то, что отличает предложенный председателем Китая проект “Один пояс, один путь” от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием”.

новости Алтайский
Взято отсюда
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