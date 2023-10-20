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“Расист и преступник”: американцы пришли в бешенство после речи Байдена

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент США Джо Байден. Архивное фото

Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на телеобращение Байдена к нации, в котором тот назвал помощь Украине и Израилю “разумной инвестицией”.

“Больше никаких денег на ваши бессмысленные войны! С уважением, американский народ”, — написал Andrew Burning Forest.

“Вы финансируете обе стороны в войне”, — возмутилась Molly Pitcher.

“Что?? Мне нужны деньги на бомбы. Потом деньги на гуманитарную помощь жертвам этих бомб … не понимаю таких вещей”, —посетовала Melonie.«”Если мы несем моральную ответственность перед израильскими детьми, то мы несем такую же моральную ответственность и перед палестинскими детьми. Их жизни имеют равное значение. Если вы заботитесь о человеческой жизни только в Израиле или только в Газе, то на самом деле вас беспокоит не человеческая жизнь”, — выразил мнение All in one.

“Ты никогда больше не победишь на выборах, расист и военный преступник, совершающий геноцид”, — заявил Joe Catron.

“Худший президент в истории США”, — констатировал We the people.«”Финансирование Израиля — да, Украины — нет”, — поделился комментарием американский дипломат Чарльз Джонс.

В четверг президент США Джо Байден обратился к американцам с обращением, в котором заявил, что направит в конгресс экстренный запрос на помощь Украине и Израилю, назвав поддержку этих стран “разумной инвестицией”, которая принесет “дивиденды” будущим поколениям.

новости Алтайский
Взято отсюда
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