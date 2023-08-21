“Росатом” заявил о начале основного этапа сооружения АЭС “Пакш-2” в Венгрии

Атомная электростанция “Пакш” в Венгрии. Архивное фото

“Росатом” с венгерскими партнерами начали основной этап работ по строительству АЭС “Пакш-2”, сообщила российская атомная госкорпорация.

“21 августа 2023 года генеральный подрядчик проекта АЭС “Пакш-2” АО “Атомстройэкспорт” (инжиниринговый дивизион “Росатома”) приступил к работам основного этапа сооружения двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+. Подрядчиком – венгерской компанией “Duna Aszfalt Kft.” – начата подготовка к выемке грунта из котлована под будущим шестым блоком. А компания Bauer Magyarország Kft. приступила к мобилизации работ по укреплению грунта и продолжила работы по сооружению противофильтрационной защиты площадки строительства”, – говорится в сообщении.

Переход проекта АЭС в основную стадию позволяет начать строительство всех основных зданий и сооружений, поясняет “Росатом”.

Работы основного периода начаты после того, как 18 августа стороны подписали поправки к контракту о сооружении двух новых энергоблоков, и венгерский заказчик проекта АЭС “Пакш-2” – Paks II. Nuclear Power Plant Ltd. выдал соответствующее официальное уведомление о переходе проекта на второй, основной этап строительства.

По плану, выемка грунта в котловане под шестым блоком продлится до конца осени этого года, отмечает “Росатом”.

“Полученное разрешение о переходе к работам второго, основного, этапа позволяет также приступить к производству основного энергетического оборудования, как на российских предприятиях, так и на предприятиях – партнерах “Росатома”. Сегодня от имени “Атомстройэкспорта” были даны указания производителям о запуске такого производства”, – подчеркивает госкорпорация.

К участию в проекте АЭС “Пакш-2” проявляют большой интерес венгерские и европейские компании, а также компаний из третьих стран, отмечает “Росатом”.

“Экономика Венгрии получит в итоге не только надежный источник электрогенерации, но и мультипликативный эффект от значительных налоговых поступлений, создания новых рабочих мест – только в период сооружения станции около 10 тысяч, а российская промышленность большое количество заказов для производства оборудования”, – говорится в сообщении.

В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция “Пакш” вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС “Пакш” новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.

Россия дает Венгрии на проект “Пакш-2” государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика – способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце августа 2022 года Венгрия выдала “Росатому” лицензию на возведение энергоблоков АЭС “Пакш-2”. В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В июле нынешнего года Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС “Пакш-2”. Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке.