Россия хочет убрать искусственные барьеры в АТЭС, заявил посол

В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Архивное фото

Россия нацелена устранить все искусственные барьеры в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), считает объединение приоритетным направлением для дипломатии, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.

“Работа в АТЭС – одно из ключевых направлений российской многосторонней дипломатии, наряду с участием в “Группе двадцати”, БРИКС, ШОС”, – сообщил он.

Как указал Бердыев, АТЭС выступает важным звеном в реализации “флагманской российской инициативы построения Большого Евразийского партнерства”, направленной на образование открытого контура взаимосвязанности и активизацию экономической кооперации.

“Впереди – председательство Перу и Южной Кореи. Мы уже установили предметный диалог с коллегами из Лимы, которые собираются искать “общий знаменатель” и ориентироваться на коллективные усилия в укреплении экономического и интеграционного потенциала”, – заявил дипломат.

Он также отметил, что Россия будет стремиться в рамках АТЭС “снять все необоснованные барьеры, выстроить эффективную бизнес-среду в масштабе всего континента”.

“Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать мощным локомотивом в продвижении на этом направлении”, – подчеркнул Бердыев.