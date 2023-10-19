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Россия на заседании в ООН уличила Латвию в проведении русофобского курса

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото

Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский уличил Ригу в проведении русофобского курса после того, как представительница Латвии пыталась голословно обвинить Москву в якобы использовании информации в качестве “инструмента российских боевых операций”.

На заседании Четвертого комитета ГА ООН представительница Латвии, не приведя никаких доказательств, заявила, что “Россия распространяет массивную дезинформацию в том числе в ООН”. По ее мнению, информация используется в качестве “инструмента российских боевых операций”. Она также обвинила Москву в пропаганде и манипуляции информацией.

“Хотели бы ответить представителю Латвии, которая весьма пассионарно вещала о якобы “информационной агрессии” России, пытаясь проповедовать на весь мир, как нужно соблюдать свободу СМИ”, – отреагировал Стржижовский.

“Так вот, хотели бы напомнить уважаемой представительнице Латвии, что 28 сентября парламент ее страны одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке. В русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке”, – указал он.

По его словам, показательно, что подобные действия “предпринимаются в стране, где русский язык, один из официальных языков ООН, является основным средством общения для 40% населения”.

“Как циничная насмешка над взятыми на себя Латвией обязательствами в области защиты прав человека выглядит то, что упомянутое решение принято в Международный день всеобщего доступа к информации. Вот такие “поборники” свободы и мира пытаются здесь менторствовать и зазывают под свои знамена. К счастью, их воз и ныне там”, – заключил Стржижовский.

горняк
Взято отсюда
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