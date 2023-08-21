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Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол

редактор01 mins

АТЭС. Архивное фото

Россия будет учитывать неподобающее поведение США как страны-председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) при планировании участия в ноябрьском саммите, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.

“Фиксируем растущие аппетиты американской стороны, в частности, ее неподобающее поведение и ущемление других экономик… будем учитывать такой подход Вашингтона при принятии решения об уровне представленности России на саммите Форума в ноябре”, – сообщил он.

Бердыев отметил, что “кульбиты американцев” не остаются незамеченными и заставляют многие страны стремиться к ускоренному становлению многополярного мира.

“Настойчиво требуем от принимающей стороны выполнения всего комплекса обязательств в качестве председателя форума”, – подчеркнул дипломат.

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