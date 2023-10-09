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Российские силы отбили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото

Подразделения группировки войск “Восток” пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении, также ликвидирована разведгруппа, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки “Восток” Олег Чехов. «”На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке огня артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем пресечены попытки атаки пехоты противника в направлениях Никольского и Приютного. Вскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского. Также в районе приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ”, – сказал он.

Артиллеристы уничтожили склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также автомобильную технику с националистами в районах Катериновки и Константиновки. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.

Авиация нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Угледаре, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского и северо-западнее Приютного”, сообщил также Чехов.

Горняк22
Взято отсюда
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