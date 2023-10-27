Российский спецназ применил против ВСУ “тактику загнанного зверя”

Военнослужащий российского подразделения специального назначения. Архивное фото

Спецназ “Сибирь” Южной группировки войск применяет “тактику загнанного зверя”, противодействуя украинским силам под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском, рассказал РИА Новости боец с позывным “Чалый”. «

"Работаем за Клещеевку, соответственно, чтобы к Клещеевке никакого подхода не было, по максимуму делаем все возможное. В данный момент работаем 80-м и 120-м (минометы калибра 82 и 120 миллиметров – ред.) в паре, бывает и по отдельности", – сказал собеседник агентства.

По его словам, такая тактика эффективно используется против пехоты: при обнаружении группы противника сначала открывают огонь из 82-миллиметрового миномета, загоняя его в окопы, укрытия или блиндажи.

“Туда наведен уже 120-й. Как правило, пути противника обычно предсказуемы и вариантов побега нет, соответственно, есть определенные зоны дислокации (ВСУ – ред.), которые мы выучили, и по этим наблюдениям наводимся по этим точкам – 80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем”, – объяснил “Чалый”.

Минобороны России сообщило в четверг, что группировка “Юг” на донецком направлении в течение минувших суток отбила атаку штурмовой группы ВСУ, украинские войска потеряли до 295 военнослужащих и 11 единиц техники, включая гаубицу Dana чешского производства.

Горняк22

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