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С АЭС “Фукусима-1” начали сброс второй партии воды в океан

редактор ГОРНЯК2201 минуты

АЭС “Фукусима-1”. Архивное фото

Оператор аварийной АЭС “Фукусима-1” компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с АЭС “Фукусима-1” в океан, сообщает агентство Киодо.

Первый сброс скопившейся на станции воды, оставшейся после охлаждения поврежденных реакторов и прошедшей очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS, начался 24 августа и продолжался до 11 сентября. Пробы воды, взятой после этого в 3 километрах от станции, показал содержание трития на уроне 10 беккерелей на литр. Компания установила уровень, при котором сброс воды буде немедленно прекращен, в 700 беккерелей на литр.

Подготовка к началу сброса второй партии началась два дня назад. Для этого вода со станции была разбавлена морской водой в соотношении 1:1200 и слита в накопительный бассейн. Замеры показали содержание трития на уровне 63-87 беккерелей на литр, что значительно меньше установленных государством норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр.

Сброс второй партии воды продлится, как и первый, на протяжении 17 дней. В океан будет сброшено содержимое 10 цистерн – около 7800 тонн. Всего до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, планировалось четыре раза сбрасывать воду с АЭС “Фукусима-1” в океан.

Взято отсюда
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