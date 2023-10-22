Семьи заложников ХАМАС требуют от Тель-Авива действий по их освобождению

Жители Тель-Авива во время митинга у здания Министерства Обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС

Десятки семей заложников, которые уже две недели находятся в плену у движения ХАМАС в секторе Газа, в субботу вечером провели скоординированную акцию в центре Тель-Авива, на которой потребовали от правительства Израиля действий по освобождению своих близких, сообщает корреспондент РИА Новости.

Поддержкой семей заложников занимаются несколько волонтерских организаций, которые помогают привлекать внимание прессы к этой проблеме и организовывать мероприятия.

Десятки семей приняли участие в акции на площади перед Тель-Авивским музеем изобразительных искусств. В руках люди держали плакаты своих похищенных родственников. На площади стоит, накрытый на 200 персон стол, которых ждут домой к шаббату. Эта инсталляция символизирует глубину трагедии тех, чьи родственники были похищены и о судьбе и местонахождении которых ничего не известно.

Большинство из опрошенных корреспондентом РИА Новости членов семей заложников сходятся во мнении, что правительство Израиля сначала должно освободить людей, а потом уже продолжать военные действия в секторе Газа или решать какие-то политические вопросы.

Саша Ариев, репатриировавшаяся в Израиль в 1990-х годах из России и не имеющая российского гражданства, рассказала агентству о похищении своей 19-летней сестры Карины с военной базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с сектором Газа 7 октября. Карина успела предупредить свою сестру по телефону о том, что бойцы ХАМАС зашли в Израиль и забирают с собой людей. Позднее семья девушки увидела ее на арабских роликах в социальных сетях и убедилась, что та находится в плену у ХАМАС.

По словам Саши, после недавнего освобождения двух гражданок США из сектора Газа семьи похищенных израильтян, у которых нет второго гражданства какого-нибудь из иностранных государств, опасаются, что шансов на их освобождение значительно меньше, чем на освобождение иностранцев. «”Мы как люди без второго гражданства не чувствуем, что наша страна делает что-то для наших заложников <…> по сравнению с другими странами, такими как США и Германия”, – рассказала она.

Семьи похищенных, среди которых было много граждан иностранных государств, спели гимн Израиля, а по всему Тель-Авиву люди в знак солидарности зажгли в домах свет и свечи. Некоторые муниципальные здания в городе были также подсвечены в знак солидарности с семьями похищенных.

По последним официальным данным ЦАХАЛ, в руках ХАМАС находятся 210 заложников. В среду вечером были отпущены две гражданки США, у которых есть также и израильское гражданство. Среди похищенных есть граждане США, России, Франции, Германии, Великобритании, Португалии, Аргентины и других государств.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции “Потоп Аль-Аксы”. Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.

По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН “двугосударственной” формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

город Горняк

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