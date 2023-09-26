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Сербия призвала к международному расследованию столкновений в Косово

ГОРНЯК2201 минуты

Офицеры полиции Косово эвакуируют раненого на дороге, ведущей к монастырю Баньска

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что поддерживает требование партии косовских сербов “Сербский список” о проведении международного расследования столкновений 24 сентября на севере Косово.

Правительство Сербии провозгласило 27 сентября днем траура по погибшим.

Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила накануне об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский “министр внутренних дел” Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя “Сербского списка” Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений.

Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. По словам директора Канцелярии по Косово и Метохии весь последний год Белград предупреждал, что террор Приштины может привести к трагедии.

“Поддерживаем запрос “Сербского списка” к международным миссиям провести независимое расследование действий косовских спецназовцев во время событий в муниципалитете Звечан. С того момента (столкновений – ред.) сербы на севере Косово испытывают небывалый террор, о котором не услышите ни слова осуждения со стороны международных представителей, в сербские дома вторгаются спецназовцы ROSU и избивают граждан, издеваются над ними и оскорбляют”, – цитирует канцелярия Петковича.

По его словам задержаны трое сотрудников рекреационного объекта “Райска баня” в селе Баньска, также пострадали части самого объекта и местное отделение почты.

МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.

Задержаны шестеро сербов, один из которых был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.

Взято отсюда
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