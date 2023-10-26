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Сийярто посетит Минск для участия в конференции по евразийской безопасности

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто посетит Минск, где в четверг примет участие в международной конференции высокого уровня “Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире”, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии.

Сийярто в феврале посещал Белоруссию с рабочим визитом, тогда в том числе прошли переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Белорусский министр, в свою очередь, в апреле посещал Венгрию, где под сопредседательством Алейника и Сийярто прошло заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.

“На пленарном заседании (конференции) запланировано выступление министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто”, – сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что ожидается личное присутствие главы венгерского МИД на конференции.

Международная конференция высокого уровня “Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире” пройдет в Минске 26-27 октября, пленарное заседание состоится в четверг.

Ожидается, что в пленарном заседании примут участие главы МИД Белоруссии и МИД России Сергей Алейник и Сергей Лавров. Запланированы выступления генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, генсека Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрата Сарыбая, замгенсека ШОС Григория Логвинова, госсекретаря Союзного государства Белоруссии и России Дмитрия Мезенцева, министра по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко, первого заместителя генсека СНГ Леонида Анфимова, замминистра иностранных дел Казахстана Романа Василенко и других почетных гостей. Также запланировано проведение тематических секций с участием экспертного сообщества.

горняк
Взято отсюда
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