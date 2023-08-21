СМИ рассказали о британской медсестре, убившей младенцев

Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания. Архивное фото

Бывшая медсестра в Великобритании Люси Летби, признанная виновной в убийстве семерых младенцев, могла причинить вред еще десяткам новорожденных, передает газета Guardian со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

“Полиция считает, что Люси Летби, медсестра, осужденная за убийство семи младенцев, могла причинить вред еще десяткам детей в двух больницах на северо-западе Англии”, – пишет издание.

Отмечается, что во время полицейского расследования было выявлено, что примерно 30 младенцев пострадали в ходе “подозрительных инцидентов” в больнице Честера. Во время каждого из них Летби была при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, полиция изучает медкарты детей в больнице Ливерпуля, где экс-медсестра временно работала.

В общей сложности “полиция графства Чешир попросила экспертов изучить медицинские записи о более чем четырех тысячах младенцев”, рожденных в обоих медучреждениях с 2012 по 2015 год.

В пятницу 18 августа суд признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести во время работы в неонатальном отделении больницы в британском Честере с июня 2015 по июнь 2016 года. Приговор должны огласить в понедельник.