СМИ сообщили о возможной отправке США модифицированных систем ПВО Украине

Работа ПВО. Архивное фото

США планируют до конца осени отправить на Украину “импровизированные” системы противовоздушной обороны, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в США.

По информации газеты, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM в прошлом году, когда украинские власти попросили союзников помочь им найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов “Бук” и радаров. Зная, что Западу будет сложно получить боеприпасы российского производства для ЗРК “Бук”, Киев предложил “переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет натовского калибра”, предоставленных США, отмечает газета. Системы ПВО в рамках программы FrankenSAM, по данным издания, включают ракеты класса “земля-воздух” западного калибра и переоборудованные пусковые установки или радары советских времен, которые уже находятся в распоряжении украинских войск. «”Два варианта этих импровизированных систем противовоздушной обороны – один, сочетающий советские пусковые установки “Бук” с американскими ракетами Sea Sparrow, и другой, сочетающий радары советских времен и американские ракеты Sidewinder, – испытывали в течение последних нескольких месяцев на военных базах в США, планируется, что они будут доставлены на Украину этой осенью”, – говорится в материале.

Как подчеркивает издание, шаг связан с тем, что с приближением зимы Киев “отчаянно нуждается в большем количестве систем ПВО”.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. По словам шефа Пентагона, таким образом помощь США Киеву с февраля 2022 года достигнет 43,9 миллиарда долларов. По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Как заявил ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО “играют с огнем”, поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, “в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран”.Вчера, 16:32

горняк

Взято отсюда

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