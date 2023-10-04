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СМИ: союзник Путина вынудил Украину сделать редкую уступку

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Флаг Украины. Архивное фото

Венгрия, являющаяся “союзником” президента России Владимира Путина, вынудила Украину пойти на редкую уступку – исключить венгерский банк OTP Bank из киевского списка так называемых “международных спонсоров войны”, пишет Newsweek.

Как отмечает издание, Киев исключил крупнейший коммерческий банк Венгрии из своего списка “в надежде”, что этот шаг поспособствует согласию Будапешта на выделение Брюсселем средств на военные нужды Украины.

При этом решение Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК) принято на фоне заявлений ЕС о возможной разморозке средств из европейских фондов “для страны, чей премьер-министр Виктор Орбан считается союзником президента России”, утверждает Newsweek.

Как ранее заявил министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич, процесс разморозки денег Венгрии из фондов ЕС и согласования выплат Украине из бюджета ЕС вряд ли можно увязать друг с другом, более вероятно параллельное обсуждение двух тем.

В сентябре глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш указывал, что Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка.

При этом газета Financial Times сообщала, что Еврокомиссия ради увеличения бюджета на помощь Киеву намерена до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии.

Взято отсюда
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