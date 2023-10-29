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СМИ в ФРГ выпустили манифест, объясняющий мигрантам, как надо себя вести

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Полиция задерживает протестующего во время митинга в Берлине. Архивное фото

Одно из крупнейших немецких СМИ, издание Bild, опубликовало в воскресенье манифест из 50 пунктов, обращенный к мигрантам и объясняющий им как себя надо вести в Германии.

Манифест под заголовком “Германия, у нас проблема”, по заявлению самого издания, опубликован в связи с тем, что после нападения ХАМАС на Израиль оказалось, что в ФРГ много людей, которые ненавидят “ценности и демократию” страны. «”Последние несколько дней обнажили то, что уже давно бродит и кипит в нашем обществе: В нашей стране есть много людей, которые борются против нашего образа жизни. Тех, кто радуется убийству ни в чем не повинных граждан. Кто учит своих детей ненавидеть других, потому что они “неверные”. Кто хочет запретить женщинам носить юбки и брюки. Они презирают законы и вместо них слушают радикальных проповедников. Они пользуются нашей терпимостью, потому что хотят другого общества. Мы не должны мириться с этим! Так дальше продолжаться не может!” – говорится в заявлении Bild.

Далее приводятся 50 пунктов манифеста, обращенные к прибывшим в Германию мигрантам.

Например, пункт 2 манифеста говорит, что в Германии не может быть “неверующих”: “Каждый может верить во что угодно – даже в Деда Мороза”. Согласно пункту 3, те, кто воспринимают конституцию страны и правовую систему как сбор необязательных советов, должны как можно быстрее покинуть Германию.

Пункт 4 утверждает, что мигранты должны выучить немецкий язык, пункт 5 указывает на то, что свобода слова гарантирует право на демонстрации, но не на избиение людей, поджоги автомобилей и прославление убийств. Пункт 6 говорит о том, что в Германии не принято скрывать лицо: только в случае карнавала и коронавируса.

Согласно пункту 8, безопасность Израиля является национальным интересом Германии и поддержка еврейского государства – не является предметом для обсуждения. Пункт 15 утверждает, что в Германии полная свобода выбора сексуальной ориентации. Пункт 17 говорит, что органы социальной поддержки помогают людям, которые не могут работать, а не тем, кто не хочет этого делать. Пункты 23 и 24 говорят следующее: “мы толерантны к толерантным и у нас нет терпимости к нетерпимости”.

Пункт 26 говорит, что в Германии уголовно запрещено сжигать флаги других государств. В пункте 31 говорится, что запрещено жениться на детях и иметь несколько жен. Пункт 34 утверждает, что “ножи у нас на кухне, а не в кармане брюк”. Пункт 40 манифестирует свободу пить алкоголь в Германии – и воздерживаться от его употребления тем, кто не хочет его употреблять. “Мы любим жизнь, а не смерть” – завершается манифест пунктом 50.

Манифест опубликован также на турецком, арабском и русском языках.

горняк
Взято отсюда
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