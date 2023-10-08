СМИ: в Израиле обсудят вхождение оппозиции в чрезвычайное правительство

Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа. Архивное фото

Представители премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя партии “Национальное единство” Бенни Ганца в понедельник утром обсудят вхождение партии в чрезвычайное правительство, сообщает издание Haaretz.

Ранее Haaretz сообщала, что лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил Нетаньяху сформировать совместное чрезвычайное правительство на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Позднее уже премьер предложил Лапиду и Ганцу войти в чрезвычайное правительство.«”Представители Нетаньяху и Ганца запланировали встречу на утро понедельника, чтобы обсудить включение партии Ганца в правительство”, – пишет издание.

Газета отмечает, что переговоры возглавит адвокат Нетаньяху Михаэль Рабелло, а “Национальное единство” представит ее член Ронен Авиани. Ожидается, что к обсуждению присоединится и секретарь кабинета министров Йосси Фукс.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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