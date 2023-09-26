26.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такой день. Грядущие заморозки на Алтае и жалоба на управляющую компанию
Мир
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку
Мир
СМИ: в Карабахе более 200 человек пострадали после взрыва на бензохранилище
Мир
Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на беженцев
Общество
Видно из космоса. В США раскрыли, что Россия сделает с главным танком ВСУ
Общество
“Теперь вы поняли?” Журналист из США неожиданно высказался о Путине

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье166 Новости
Новости Алтай1080 Новости
Новости Горняк222 Новости
Образование130 Новости
Общество290 Новости
Объявления79 Новости
Политика204 Новости
Спорт159 Новости
Платим за интересные новости!

СМИ: в Карабахе более 200 человек пострадали после взрыва на бензохранилище

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пожарные . Архивное фото

Свыше 200 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе, передает армянское госагентство “Арменпресс”.

Согласно сообщению, “в результате взрыва на складе топлива пострадали свыше 200 человек”. «”Состояние здоровья большинства – тяжелое или крайне тяжелое”, – добавляет агентство.

В минздраве Армении заявили агентству, что армянские специалисты в области ожоговой медицины и реаниматологи контактируют с коллегами из Степанакерта, оказывают им консультативную помочь. В ведомстве добавили, что ведется активная работа по организации перевозки пострадавших в Армению вертолетом.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости