СМИ: в Карабахе более 200 человек пострадали после взрыва на бензохранилище
Пожарные . Архивное фото
Свыше 200 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе, передает армянское госагентство “Арменпресс”.
Согласно сообщению, “в результате взрыва на складе топлива пострадали свыше 200 человек”. «”Состояние здоровья большинства – тяжелое или крайне тяжелое”, – добавляет агентство.
В минздраве Армении заявили агентству, что армянские специалисты в области ожоговой медицины и реаниматологи контактируют с коллегами из Степанакерта, оказывают им консультативную помочь. В ведомстве добавили, что ведется активная работа по организации перевозки пострадавших в Армению вертолетом.
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