Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото

Чиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что предоставление Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS не повлияет серьезным образом на ход боевых действий на Украине, сообщает издание Politico. «”ATACMS не станут волшебной палочкой… Поставленные ракеты помогут Украине, но они не станут оружием, способным изменить правила игры”, – приводит издание слова представителей администрации США.

Местные СМИ ранее в пятницу сообщили, что США близки к решению о поставках на Украину малой партии ATACMS с кассетной боевой частью, президент США Джо Байден якобы уже пообещал ракеты Зеленскому.

Американская администрация пока публично не удовлетворила просьбу украинцев о поставках им оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние 300 километров, но не исключает такого варианта.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО “играют с огнем”, поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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