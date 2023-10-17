Соавторами ближневосточной резолюции России в СБ ООН стали 25 стран

Израильтяне осматривают автомобили после попадания в них ракеты, выпущенной из сектора Газа. Архивное фото

Соавторами российского проекта гуманитарной резолюции РФ с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта стали 25 стран.

Ранее СБ ООН не принял резолюцию РФ из-за нежелания западного блока. Против были США, Британия, Франция и Япония.

“Перед членами Совета документ представленный Бахрейном, Бангладеш, Белоруссией, Джибути, Египтом, Эритреей, Индонезией, Иорданией, Кувейтом, Ливаном, Мали, Малайзией, Мальдивами, Мавританией, Никарагуа, Оманом, Пакистаном, Катаром, РФ, Саудовской Аравией, Суданом, Турцией, ОАЭ, Венесуэлой, Йеменом и Зимбабве”, – сказал постпред Бразилии.

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