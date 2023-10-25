Совбез ООН проголосует по резолюциям по кризису на Ближнем Востоке в среду

Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото

Голосование по резолюциям США и РФ в СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и Газы пройдет в среду в 22.00 мск, сообщило постпредство Бразилии, председательствующее в Совбезе.

“Следуя просьбе США, мы назначим голосование по проекту резолюции по ситуации на Ближнем Востоке на 15.00 (22.00 мск)”, – сообщило постпредство.

Там подтвердили, что вслед за голосованием по американскому проекту пройдет голосование по резолюции России.

Ранее США подготовили проект резолюции, в котором говорится, что СБ ООН “однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября”.

Документ также подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. Текст призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, “захваченных ХАМАС”. Проект призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.

Между тем Россия заявила, что не поддержит резолюции США, так как там нет призыва к прекращению огня. Москва в свою очередь подготовила альтернативный проект. Он в частности призывает к немедленному, устойчивому прекращению огня; осуждает нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе; призывает немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора; призывает организовать гуманитарные паузы и гумкоридоры; призывает к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников..

горняк

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