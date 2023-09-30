30.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Водитель “Нивы” сбил бабушку с ребенком в Заринске
Новости Алтай
Средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей
Новости Алтай
Такой день. Первые назначения в правительстве и рост зарплат бюджетников на Алтае
Новости Алтай
Утром туман, после осадки. О погоде в Алтайском крае 30 сентября
Новости Алтай
Памятник маршалу Жукову все-таки появится на месте знака-обещания 24-летней давности
Новости Алтай
Не в своей тарелке. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 сентября

Коллекция категорий

Бизнес133 Новости
Здоровье199 Новости
Новости Алтай1201 Новости
Новости Горняк225 Новости
Образование143 Новости
Общество321 Новости
Объявления79 Новости
Политика237 Новости
Спорт174 Новости
Платим за интересные новости!

“Стратегическое поражение”. В Британии предрекли Украине мрачное будущее

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото

Из-за полного провала летнего наступления ВСУ Украине придется пойти на тотальную мобилизацию, пишет ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов в статье для издания Conversation.«

"Лето, предположительно, обернулось стратегическим поражением ВСУ и НАТО, которые попытались закончить войну силовым путем", — заключил эксперт.

Титов считает, что Украине придется мобилизовать еще больше солдат и получать современные вооружения в невиданных ранее количествах.«

"В конце концов, Украина, которая финансово и военно полностью зависит от внешней поддержки, с трудом сможет поддерживать текущий уровень своих усилий на фронте", — считает специалист.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости