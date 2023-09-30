“Стратегическое поражение”. В Британии предрекли Украине мрачное будущее

Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото

Из-за полного провала летнего наступления ВСУ Украине придется пойти на тотальную мобилизацию, пишет ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов в статье для издания Conversation.«

"Лето, предположительно, обернулось стратегическим поражением ВСУ и НАТО, которые попытались закончить войну силовым путем", — заключил эксперт.

Титов считает, что Украине придется мобилизовать еще больше солдат и получать современные вооружения в невиданных ранее количествах.«

"В конце концов, Украина, которая финансово и военно полностью зависит от внешней поддержки, с трудом сможет поддерживать текущий уровень своих усилий на фронте", — считает специалист.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

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