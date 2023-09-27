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Сурков считает, что победа России станет шагом к интеграции Великого Севера

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Бывший помощник президента России Владислав Сурков. Архивное фото

Победа России изменит не только ее, но и так называемый Запад, а также явится новым шагом к интеграции Великого Севера, который образуют РФ, США и Европа, считает бывший помощник российского президента Владислав Сурков.

“Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как со-лидер глобального триумвирата… “Будет Великий Север – Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер”, – следует из статьи Суркова на портале “Актуальные комментарии”.

По его словам, о скором возникновении “Севера” говорит активизации использования термина “глобальный Юг”. “А юга ведь без севера не бывает”, – подчеркнул Сурков.

По его словам, если когда-то понятие “глобальный Север” было фактически синонимом “Запада” и ввиду очевидного дублирования “не прижилось”, то теперь же контуры “Великого Севера”, хотя и едва видны, но проступают и несут совсем другой смысл.

“На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций. Ее результатом станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере. Все участники этого процесса переживают и не раз еще переживут трагические трансформации, пока не начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта. На это уже ушли века, и уйдет еще немало десятилетий”, – отметил Сурков.

По его мнению, шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых, когда российский президент предложил американцам подумать о вступлении России в НАТО. Но предложение было отклонено и скорее, как считает Сурков, из-за страха, что Москва “сможет оспаривать гегемонию” Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на “младших” членов альянса.

Кроме того, США, которые живут с “хроническими фобиями и маниями”, и несамостоятельный ЕС не скоро дозреют до “правильного мира”, поделился Сурков. При этом, он отмечает, что нескоро – не значит никогда.

“Великий Север не утопия и не дистопия, он не будет ни идиллией, ни мрачным местом. Будет полон противоречий — и при этом одержим объединяющей идеей коллективного лидерства. Общее будущее предопределено общими корнями”, – подчеркнул он и заметил, что родство этих трех метакультур очевидно и заложено в Илиаде и Евангелии.

Взято отсюда
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