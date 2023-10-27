Тайвань отследил 35 воздушных судов армии КНР вблизи острова

Военнослужащий армии Тайваня. Архивное фото

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 35 воздушных судов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. «”По состоянию на 6.00 (1.00 мск – ред.) 27 октября (вокруг Тайваня – ред.) были зафиксированы 35 воздушных судов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая”, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Указано, что 23 воздушных судна китайской армии вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая противолодочный самолет Y-8 ASW, истребитель-бомбардировщик JH-7, шесть истребителей J-10, шесть истребителей J-16, четыре истребителя J-11, вертолет Z-9 ASW, разведывательный беспилотник CH-4.

Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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