Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото

. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за намерение провести встречуна Мальте для обсуждения конфликта с Россией.

“Это не формула мира, он встречается с другими странами, чтобы выпросить побольше денег”, — написал один из комментаторов.

“Пожалуйста! Оставайтесь на Мальте и никогда не возвращайтесь на Украину”, — отметил другой.

“Что? Деньги из США заканчиваются?” — поинтересовался третий.

“Поговорите с Кремлем! Перестаньте бегать вокруг да около и переходите к делу”, —поделился мнением еще один пользователь.

“Только не это. Вы опять будете просить денег и не думать о мире”, — заключили читатели.

Ранее издание “Европейская правда” сообщило, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение октябрьского заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

Горняк22

Взято отсюда

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