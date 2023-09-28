Турция следит за выполнением Швецией обязательств по НАТО, заявил источник

Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото

Турция не ставила для себя конкретных временных рамок в процессе ратификации членства Швеции в НАТО, решение будет за парламентом страны, соответствующая комиссия которого тщательно следит за выполнением обязательств со стороны Стокгольма, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в интервью американскому телеканалу PBS назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО.

“Мы не ставили себе никаких конкретных временных рамок в этом процессе (ратификации членства Швеции в НАТО), нам некуда спешить. Если Швеция действительно заинтересована в скором членстве в НАТО, то, как неоднократно указывал господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган), необходимо выполнение обязательств, принятых перед Анкарой. Соответствующая комиссия нашего Великого национального собрания следит за выполнением обязательств, решение в итоге примет парламент”, – сказал собеседник агентства.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС “между собой не связаны”. В августе генсек НАТО заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

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