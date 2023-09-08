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Южная Корея осудила КНДР за разработку оружия

ГОРНЯК2201 mins

Военнослужащий КНДР. Архивное фото

Правительство Южной Кореи осуждает руководство КНДР, которое занимается разработкой оружия, не обращая внимание на трудности в жизни своего народа, а твердая оборонная позиция Южной Кореи и США и их подавляющие возможности по реагированию сделают бессмысленными угрозы КНДР, заявили в министерстве объединения Южной Кореи.

Министерство осудило действия КНДР, которая тратит средства на разработку оружия, “не обращая внимания” на трудности в жизни своих граждан.

“Ким Чен Ын сказал, что так называемая тактическая атомная подводная лодка была бы бременем для нас и беспокоила бы нас, но единственное неудобство для нас — это разрушающаяся из-за неправильного выбора руководства Северной Кореи жизнь северокорейского народа и ужасная ситуация с правами человека там”, – заявила на брифинге представитель министерства Ким Ин Э.

Она также посоветовала Северной Корее быстрее осознать, что твердая оборонная позиция Южной Кореи и США и их подавляющие возможности по реагированию сделают бессмысленной разработку оружия КНДР и ее угрозы, а позиция Северной Кореи станет “еще более уязвимой”.

Ранее сообщалось, что КНДР в пятницу спустила на воду новую подводную лодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Новая подлодка получила название “Герой Ким Гун Ок”, она будет передана соответствующему подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС Корейской народной армии (КНА).

Как отметил Ким Чен Ын, ЦК партии удалось добиться скачка в развитии корабельной промышленности страны. При этом он подчеркнул приверженность КНДР непрерывной модернизации подводных и надводных боевых сил, а также ядерного вооружения ВМС страны.

Взято отсюда
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