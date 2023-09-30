30.09.2023

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В Абхазии заявили об укреплении свои военные возможности

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме. Архивное фото

Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов “о возвращении Абхазии”, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.

В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне и независимости республики.

Ранее в ходе митингов в Грузии оппозиция, кроме прочего, заявляла о желании “вернуть Абхазию”.

“У некоторых грузинских лидеров есть такая фантазия, что они могут силой решить данный вопрос (возвращения Абхазии – ред.). Если подойти к этому прагматично, то совершенно очевидно, что будет с Грузией. И нам нехорошо будет, конечно, но им совсем будет плохо. Поэтому здесь должно все-таки присутствовать понимание реальности”, – сказал он, подчеркнув, что в последнее время Абхазия “укрепляет свои военные возможности”.

Взято отсюда
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