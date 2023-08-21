В античном городе Помпеи в Италии обнаружили комнату рабов

Помпеи . Архивное фото

Небольшую комнату рабов с предметами быта и спальными местами обнаружили итальянские археологи, продолжающие раскопки на территории древнеримского города Помпеи, сообщило министерство культуры Италии.

Убранство помещения, говорится в заявлении, выглядит фотографией “необеспеченности и подчиненности”. В нем оказались две кровати, только на одной из которых было подобие матраса, следы двух небольших шкафчиков, несколько амфор и керамических ваз, а также различные инструменты, в том числе железная мотыга. В сосудах археологи нашли останки двух мышей и крысы, возможно, спасавшихся при извержении.

“Эти детали лишний раз подчеркивают, в каких неблагополучных и антисанитарных условиях жили в то время низшие слои общества”, – говорится в сообщении министерства культуры.

Ведомство опубликовало двухминутный ролик, на котором директор Археологического парка города Помпеи Габриэль Цухтригель показывает состояние находки и обращает внимание на сохранность цветов на изголовье кровати. По его словам, комнату в прошлом нашли черные копатели, которые частично разрушили ее детали.

Интерьер помещения удалось восстановить благодаря технике с использованием гипса, который заполняет пустоты, образовавшиеся из-за распада органической материи, такой как дерево и ткань. Комната находится на римской вилле примерно в 600 метрах к северу от стен Помпеи. Там же в ноябре 2021 была обнаружено еще одно помещение для рабов. В тесном помещении площадью 16 квадратных метров с тремя простыми койками жила, как считается, семья работников виллы.