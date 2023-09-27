27.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Мир
Франция выделит семь миллионов евро на помощь армянам Карабаха
Мир
Байден чуть не упал на трапе самолета
Мир
В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха
Общество
Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности
Общество
Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко
СВО
Получивший 90% ожогов тела подросток из Красноярского края сам поджег на себе одежду

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье165 Новости
Новости Алтай1063 Новости
Новости Горняк222 Новости
Образование130 Новости
Общество288 Новости
Объявления79 Новости
Политика204 Новости
Спорт159 Новости
Платим за интересные новости!

В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Здание правительства Республики Армения в ночное время. Архивное фото

В Армению из Карабаха для идентификации перевезены тела 125 погибших, сообщила во вторник журналистам министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.

“Сегодня, по состоянию на данный момент, мы смогли решить проблему перевозки тел, и скоро начнется идентификация. Сегодня 125 тел перевезены в соответствующие учреждения научно-практического центра судебной медицины. В дальнейшем мы сообщим о результатах”, – сказала Аванесян.

В Минздраве РИА Новости уточнили, что эти люди погибли в результате боевых действий на минувшей неделе.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее “антитеррористическими мероприятиями локального характера” для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости