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В АТЭС поддержали предложение России о борьбе с санкциями, заявил посол

редактор01 mins

Неделя саммита АТЭС. Архивное фото

Члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поддерживают предложение России проработать меры борьбы с санкциями и расширить расчеты в нацвалютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.

“В ходе неформального общения с коллегами – старшими должностными лицами – предложил подумать о возможном обсуждении в АТЭС целесообразности проработки мер по борьбе с санкциями и расширения практики платежей и расчетов в национальных валютах, что было встречено с известной долей заинтересованности”, – сообщил он.

По словам Бердыева, текущая “лицемерная политика” Запада “расшатывает международную торговлю, бьет по перспективам экономического роста в мире”.

“Сегодня острие направлено против России (и не только), завтра может повернуться против иных неугодных государств и охватить не только энергоносители, но и другие группы товаров”, – указал он.

Российский дипломат отметил, что на площадке АТЭС ведется непрерывное взаимодействие по широкому спектру отраслевых направлений сотрудничества, однако предметный разговор “в подавляющем большинстве случаев сдерживается конфронтационным запалом американцев”.

“Такая линия, конечно, не добавляет позитива, обрекает форум на бесплодные пикировки. Видим также попытки снять с себя и других государств Запада ответственность за текущие кризисные явления в мировой экономике”, – добавил Бердыев.

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